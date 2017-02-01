Chelsea Takipçileriyle Farkı Korudu

İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, öne geçtiği ve penaltı kaçırdığı maçta Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.



Anfield Road Stadı'nda lig lideri Chelsea'yi ağırlayan Liverpool, rakibini baskı altına aldığı ilk 20 dakikalık bölümde aradığı golü bulamadı. Hazard'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest atışta topun başına geçen Brezilyalı futbolcu David Luiz, savunmadaki arkadaşlarını uyaran kaleci Mignolet'yi hazırlıksız yakaladığı vuruşla takımını 24. dakikada 1-0 öne geçirdi. Golden sonra evsahibi ekibin eski temposunu yakalamasına izin vermeyen başkent ekibi, soyunma odasına bu skorla gitti.



İkinci yarının hemen başında savunmadan seken topla ceza alanında buluşan Firmino, bomboş pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta göndererek yüzde yüzlük bir pozisyondan yararlanamadı. 58. dakikada gelişen Liverpool atağında ceza alanındaki Wijnaldum topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve skora denge geldi.



76. dakikada ceza alanına girerken Matip ile girdiği ikili mücadele sonrasında Diego Costa yerde kalınca hakem Mark Clattenburg penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan İspanyol futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Mignolet, sağına gelen topu kornere çelerek gole izin vermedi. Temponun hiç düşmediği mücadelenin kalan dakikalarında skor değişmedi ve şampiyonluk mücadelesi veren iki takım puanları paylaştı.



Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, ilk onbirde çıktığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz, ligde bin 396 gün sonra ilk kez Chelsea formasıyla rakip fileleri havalandırdı. Belçikalı file bekçisi Mignolet, ligde Liverpool aleyhine çalınan 14 penaltıdan 6'sını kurtardı.



Premier Lig, Federasyon Kupası ve Lig Kupası'nda 7 gün içinde sahasında oynadığı üç maçta da yenilen Liverpool, ocak ayını sadece bir galibiyetle kapadı. Tüm kulvarlarda 9 maça çıkan "Kırmızılar", kupa mücadelesinde Plymouth'u 1-0 mağlup etti.



Bu beraberliğin ardından 56 puanla liderliğini sürdüren Chelsea, zirve yarışında Tottenham ve Arsenal ile 9 puanlık farkı korudu. Liverpool ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.



Watford'a 3 dakika yetti



Liderin en yakın takipçisi Arsenal, ligde 7 haftadır kazanamayan Watford'a sahasında 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda yara aldı.



Bu sezon oynadığı maçların ilk 15 dakikalık bölümünde kalesinde gol görmeyen Arsenal, 10. dakikada Kaboul ve 13. dakikada Deeney'in golleriyle 2-0 geriye düştü. Arsenal formasıyla 50. maçına çıkan Iwobi'nin ikinci yarıdaki golüyle farkı bire indiren ev sahibi ekibin baskısı kalan bölümde sonucu değiştirmedi ve Watford sahadan üç puanla ayrıldı.



Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmadan puan çıkaramayan Arsenal, 47 puan ve averajla üçüncülüğe geriledi.



Ligde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Sunderland - Tottenham Hotspur : 0 - 0



Bournemouth - Crystal Palace : 0 - 2



Burnley - Leicester City : 1 - 0



Middlesbrough - West Bromwich Albion : 1 - 1



Swansea City - Southampton : 2 - 1