Chelsea Şampiyonluğa Bir Adım Daha Yaklaştı

İngiltere Premier Lig'de lider Chelsea, Everton'ı deplasmanda 3-0 yendi, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta perdeyi 66. dakikada Pedro açtı. Cezayayı ön çizgisi yakınından harika bir şutla topu 90 tabir edilen yerden ağlarla buluşturan İspanyol oyuncu takımını 1-0 öne geçirdi. Pedro, bu sezon ligde 8. golünü attı ve 2013-14'te 15 gol attığı Barcelona günlerinin ardından en iyi istatistiğini yakaladı.



79. dakikada Gary Cahill'in golü geldi. Cezasahası sol yan çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşu Eden Hazard altıpas içine ortaladı. Kaleciden dönen topu dokunarak ağlara gönderen Cahill, skoru 2-0 yaptı.



Maçta son sözü Willian söyledi. Fabregas'ın asistini 86. dakikada ağlarla buluşturan Willian karşılaşmanın skorunu ilan etti ve konuk ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından Chelsea puanını 81 yaptı ve maç fazlasıyla bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Tottenham ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.



Avrupa kupaları mücadelesi veren Everton ise 58 puanda kaldı.