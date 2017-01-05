Chelsea'nin Rekorunu Dele Alli Bozdu

Chelsea en son 2012 yılında White Hart Lane'da maç kazandı



Sercan SAPANATAN-İstanbul-DHA İngiltere Premier League'de oynanan Londra derbisinde Chelsea'yi 2-0 mağlup eden Tottenham, rakibinin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi.



Bu sezon sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Tottenham, derbi maçta lider Chelsea'yi ağırladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Dele Alli'nin kafa golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden ev sahibi ekip, 20 yaşındaki futbolcunun 54. dakikada yine kafayla attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Son iki sezondur Alli'nin gol attığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik alarak hiç yenilmeyen Tottenham, Chelsea'nin 13 maçlık galibiyet serisini de sonlandırdı. Ligde son dört maçında 7 gollük performansıyla dikkat çeken İngiliz genç yıldız Alli, bu sezon 19 karşılaşmada attığı 10 golle geçen sezonki performansını yakaladı. En son 2012 yılında White Hart Lane'da maça kazanan Chelsea, derbide yine deplasmanda kazanamadı.



Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun yönetimindeki Tottenham, bu galibiyetin ardından 42 puanla üçüncü sıraya yükselirken, lider Chelsea 49 puanda kaldı.



POCHETTİNO "BÜYÜK BİR ZAFER KAZANDIK"



Karşılaşma sonu açıklamalarda bulunan Tottenham menajeri Mauricio Pochettino, "Büyük bir zafer kazandık" dedi.



Çok iyi bir oyun oynadıklarını belirten Arjantinli teknik adam, "Çok zor bir maçtı ama oynadığımız futbol ile çok değerli bir zafer kazandık. Bu sonuç bizi çok gururlandırdı. Bu sonuç bizi ligde devam etmemizi sağlayacak. Futbol inanmaktır. Chelsea ile hala aramızda puan farkı var ama biz daha fazla puan toplayıp onları yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.



ANTONİO CONTE "SAHADA DENGELİ BİR OYUN VARDI"



Ligde 13 maç sonra derbi karşılaşmasında kaybeden Chelsea menajeri Antonio Conte ise, "Sahada dengeli bir oyun vardı. Tottenham'a karşı oynamak kolay değil. Aslında gol pozisyonları yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Takım olarak daha çok caba göstermeliyiz. Şu an ki lig liderliğimizi sonuna kadar korumalıyız" değerlendirmesinde bulundu.