Chelsea'in Rakibi Arsenal Oldu

İngiltere FA Cup yarı finalinde Arsenal ile Manchester City karşılaştı. Wembley'de eşit sayıdaki taraftar önünde oynanan mücadeleyi Londra ekibi 2-1 kazandı.



İlk yarısı golsüz geçilen maçta Manchester City 62. dakikada Agüero'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Arsenal'in cevabı 10 dakika sonra Monreal ile oldu: 1-1.



90 dakikası berabere biten mücadelede dengeyi bozan Alexis Sanchez oldu. Şilili yıldız 101. dakikada altı pas üzerinde topa son dokunan isim oldu ve takımını 2-1 öne geçirdi.



Geride kalan dakikalarda skor değişmezken, Arsenal finalde şehrin diğer takımı Chelsea'nin rakibi oldu.