Chelsea Efsanesi John Terry, Sezon Sonunda Başka Takımda Forma Giyeceğini Açıkladı

Sezon sonu Chelsea'dan ayrılacak olan savunma oyuncusu John Terry, önümüzdeki sezon "yeni mücadelelere" hazır olduğunu söyledi.



Chelsea, 1995 yılından beri takımın formasını giyen 36 yaşındaki efsane için, bugün kulübün Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada kendisine teşekkür ettiklerini dile getirip, kariyerinin devamında da ünlü futbolcuya başarılar diledi.



John Terry ise kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı:









22 yılın ardından aslında söyleyecek çok şey, teşekkür edecek çok kişi var. Teknik direktörlerimden takım arkadaşlarıma, taraftarlardan kulüp çalışanlarına kadar herkes, beni her zaman destekledi. Hepsine çok teşekkür ederim…











Sezon sonuna kadar takımın başarısı için çalışacağını söyleyen emektar oyuncu, sonrasında ise kariyeri için yeni adımlar atacağını dile getirdi. Pek çok takımın radarında olan John Terry için Galatasaray'ın da devreye girdiği belirtiliyor.



Sayılarla Terry'in Chelsea kariyeri:



4 – Premier Lig şampiyonluğu (2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15)



1 – Şampiyonlar Ligi kupası (2012)



5 – FA Cup (2000, 2007, 2009, 2010, 2012)



1 – UEFA Avrupa Ligi (2013)



3 – Lig Kupası (2005, 2007, 2015)



713 – Forma giydiği maç sayısı



40 – Attığı gol



578 – Kaptan olarak sahaya çıktığı maç sayısı