Chelsea'den Galatasaray'a Stoper Takviyesi!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Chelsea forması giyen Fransız futbolcu Kurt Happy Zouma'yı gündemine aldı. Teknik Direktör Igor Tudor, İngiliz devini çalıştıran yakın arkadaşı Antonio Conte'den 22 yaşındaki stoperin transferinde kolaylık sağlamasını istedi. Conte de genç futbolcuyu 1 yıl kiralamak isteyen Tudor'un bu önerisine sıcak bakıyor. Kulüpler arasında kısa süre içinde görüşmeler başlayacak. Geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösterilen Zouma, 1.90'lık boyu ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor. Chelsea'de bu yıl sadece 7 lig maçında forma giyip 151 dakika sahada kalan genç Fransız futbolcunun da sürekli forma giyeceği bir kulüpte oynamak istediği gelen bilgiler arasında…



Galatasaray, vakit kaybetmeden İngiliz ekibiyle masaya oturacak ve 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Kurt Zouma'yı kiralamak için teklifini iletecek.



(Sözcü)