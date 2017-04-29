Soru ve cevapların havada uçuştuğu, yeme- içme ile alakalı beyin fırtınalarının kopacağı ve muhteşem çekilişlerin olduğu bir Kayla Mutfak Sanatları seminerine daha sizleri bekliyoruz. Katılım ücretsizdir. Gastronomi seven ve ilgi duyan herkesi bekliyoruz



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Kayla Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Atıf Yılmaz caddesi no: 17 a kat: 2 Taksim / Beyoğlu



Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Chef Cavit Ünal ile Gastronomi Sohbetleri



Tür : Söyleşi



Ücretlimi? : Hayır