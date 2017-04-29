Chef Cavit Ünal ile Gastronomi Sohbetleri

Soru ve cevapların havada uçuştuğu, yeme- içme ile alakalı beyin fırtınalarının kopacağı ve muhteşem çekilişlerin olduğu bir Kayla Mutfak Sanatları seminerine daha sizleri bekliyoruz.

Chef Cavit Ünal ile Gastronomi Sohbetleri

Soru ve cevapların havada uçuştuğu, yeme- içme ile alakalı beyin fırtınalarının kopacağı ve muhteşem çekilişlerin olduğu bir Kayla Mutfak Sanatları seminerine daha sizleri bekliyoruz. Katılım ücretsizdir. Gastronomi seven ve ilgi duyan herkesi bekliyoruz

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Kayla Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Atıf Yılmaz caddesi no: 17 a kat: 2 Taksim / Beyoğlu

Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Chef Cavit Ünal ile Gastronomi Sohbetleri

Tür : Söyleşi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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