Chef Cavit Ünal ile Gastronomi Sohbetleri
Soru ve cevapların havada uçuştuğu, yeme- içme ile alakalı beyin fırtınalarının kopacağı ve muhteşem çekilişlerin olduğu bir Kayla Mutfak Sanatları seminerine daha sizleri bekliyoruz.
Soru ve cevapların havada uçuştuğu, yeme- içme ile alakalı beyin fırtınalarının kopacağı ve muhteşem çekilişlerin olduğu bir Kayla Mutfak Sanatları seminerine daha sizleri bekliyoruz. Katılım ücretsizdir. Gastronomi seven ve ilgi duyan herkesi bekliyoruz
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Kayla Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Atıf Yılmaz caddesi no: 17 a kat: 2 Taksim / Beyoğlu
Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Chef Cavit Ünal ile Gastronomi Sohbetleri
Tür : Söyleşi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io