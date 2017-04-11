Cheesecakes

Turkish Culinary Academy'nin "Cheesecakes" adlı workshop etkinliğinde soğuk ve sıcak cheesecake yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Cheesecakes

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Cheesecakes" adlı workshop etkinliğinde soğuk ve sıcak cheesecake yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

"Peynirli kek diye algılanan tadınca algının ötesine geçen soğuk ve sıcak cheesecakeleri mutfağımızda beraber yapalım..."

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı:

Cheesecake tabanı yapımı 

Limonlu Cheesecake

Portakallı Cheesecake

Çikolatalı Cheesecake

Vişneli Cheesecake

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy

Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A

Başlangıç Saati : 12.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 30: 00

Kategori : Cheesecakes

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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