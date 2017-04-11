Cheesecakes
Turkish Culinary Academy'nin "Cheesecakes" adlı workshop etkinliğinde soğuk ve sıcak cheesecake yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Cheesecakes" adlı workshop etkinliğinde soğuk ve sıcak cheesecake yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
"Peynirli kek diye algılanan tadınca algının ötesine geçen soğuk ve sıcak cheesecakeleri mutfağımızda beraber yapalım..."
Etkinlik Detayları:
• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.
• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.
Etkinlik Detayı:
Cheesecake tabanı yapımı
Limonlu Cheesecake
Portakallı Cheesecake
Çikolatalı Cheesecake
Vişneli Cheesecake
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy
Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A
Başlangıç Saati : 12.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 30: 00
Kategori : Cheesecakes
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır