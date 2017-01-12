TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Cheesecakes" adlı workshop etkinliğinde soğuk ve sıcak cheesecake yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.



"Peynirli kek diye algılanan tadınca algının ötesine geçen soğuk ve sıcak cheesecakeleri mutfağımızda beraber yapalım..."



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı:



Cheesecake tabanı yapımı



Limonlu Cheesecake



Portakallı Cheesecake



Çikolatalı Cheesecake



Vişneli Cheesecake



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.