TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Cheesecakes" adlı workshop etkinliğinde soğuk ve sıcak cheesecake yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
"Peynirli kek diye algılanan tadınca algının ötesine geçen soğuk ve sıcak cheesecakeleri mutfağımızda beraber yapalım..."
Etkinlik Detayları:
• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.
• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.
Etkinlik Detayı:
Cheesecake tabanı yapımı
Limonlu Cheesecake
Portakallı Cheesecake
Çikolatalı Cheesecake
Vişneli Cheesecake
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Kaynak: Etkinlik.io