Cheesecakeler
En tatlı etkinliğe davetlisiniz!
En tatlı etkinliğe davetlisiniz!
Dünyanın en meşhur tatlılarından Cheesecake'i Eataly Mutfak Atölyesi'nde şeflerimiz eşliğinde keşfetmeye ne dersiniz? Eataly'de her gün günlük ürettiğimiz enfes taze ricotta peynirimiz ile yaratacağınız lezzetlere hem siz hem de sevdikleriniz hayran kalacak!
Klasik New York cheesecake'den limonlu beyaz çikolatalı cheesecake'e ve uyumlu özel soslarının tariflerine uzanan, size mutluluk verecek bu workshop'ı sakın kaçırmayın!
Menu: Classic New York cheesecake
Orman Meyveli sos
Çikolatalı sos
Limonlu beyaz çikolatalı cheesecake
23 Nisan, 16: 00 – 19: 00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)
Başlangıç Saati : 23.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Cheesecakeler
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır