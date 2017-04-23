Cheesecakeler

En tatlı etkinliğe davetlisiniz!

Cheesecakeler

En tatlı etkinliğe davetlisiniz!

Dünyanın en meşhur tatlılarından Cheesecake'i Eataly Mutfak Atölyesi'nde şeflerimiz eşliğinde keşfetmeye ne dersiniz? Eataly'de her gün günlük ürettiğimiz enfes taze ricotta peynirimiz ile yaratacağınız lezzetlere hem siz hem de sevdikleriniz hayran kalacak!

Klasik New York cheesecake'den limonlu beyaz çikolatalı cheesecake'e ve uyumlu özel soslarının tariflerine uzanan, size mutluluk verecek bu workshop'ı sakın kaçırmayın!

Menu: Classic New York cheesecake

Orman Meyveli sos

Çikolatalı sos

Limonlu beyaz çikolatalı cheesecake

23 Nisan, 16: 00 – 19: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 23.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Cheesecakeler

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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