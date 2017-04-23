En tatlı etkinliğe davetlisiniz!



Dünyanın en meşhur tatlılarından Cheesecake'i Eataly Mutfak Atölyesi'nde şeflerimiz eşliğinde keşfetmeye ne dersiniz? Eataly'de her gün günlük ürettiğimiz enfes taze ricotta peynirimiz ile yaratacağınız lezzetlere hem siz hem de sevdikleriniz hayran kalacak!



Klasik New York cheesecake'den limonlu beyaz çikolatalı cheesecake'e ve uyumlu özel soslarının tariflerine uzanan, size mutluluk verecek bu workshop'ı sakın kaçırmayın!



Menu: Classic New York cheesecake



Orman Meyveli sos



Çikolatalı sos



Limonlu beyaz çikolatalı cheesecake



23 Nisan, 16: 00 – 19: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)



Başlangıç Saati : 23.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Cheesecakeler



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır