Cheesecakeler

Dünyanın en meşhur tatlılarından cheesecake'i, Eataly Mutfak Atölyesi'nde şeflerimiz eşliğinde keşfetmeye ne dersiniz?

Cheesecakeler

Dünyanın en meşhur tatlılarından cheesecake'i, Eataly Mutfak Atölyesi'nde şeflerimiz eşliğinde keşfetmeye ne dersiniz?

"Eataly'de her gün günlük ürettiğimiz enfes taze ricotta peynirimiz ile yaratacağınız lezzetlere hem siz hem de sevdikleriniz hayran kalacak.

Klasik New York cheesecake'den limonlu beyaz çikolatalı cheesecake'e ve uyumlu özel soslarının tariflerine uzanan, size mutluluk verecek bu workshop'ı sakın kaçırmayın."

Menu

Classic New York cheesecake

Orman Meyveli sos

Çikolatalı sos

Limonlu beyaz çikolatalı cheesecake

Kaynak: Etkinlik.io

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New York
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