Cheesecakeler

Dünyanın en meşhur tatlılarından cheesecake'i, Eataly Mutfak Atölyesi'nde şeflerimiz eşliğinde keşfetmeye ne dersiniz?



"Eataly'de her gün günlük ürettiğimiz enfes taze ricotta peynirimiz ile yaratacağınız lezzetlere hem siz hem de sevdikleriniz hayran kalacak.



Klasik New York cheesecake'den limonlu beyaz çikolatalı cheesecake'e ve uyumlu özel soslarının tariflerine uzanan, size mutluluk verecek bu workshop'ı sakın kaçırmayın."



Menu



Classic New York cheesecake



Orman Meyveli sos



Çikolatalı sos



Limonlu beyaz çikolatalı cheesecake