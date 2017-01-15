Chedjou, İnşallah Trabzonspor'a Gider"

İşte Levent Nazifoğlu'nun o açıklamaları;

"Semih'te bir sakatlık oluştu. Durumu yarın belli olacak. Bir stoper daha almayı düşünüyoruz. Santrfor düşüncesi de var. Adebayor ile ilgilenmiyoruz. Podolski'nin gitmesini istemiyoruz."

"Martin Caceres'i yalanlıyorum. Chedjou ile yollarımızı ayırıyoruz. İnşallah Trabzonspor'a gider. Orada yararlı olur."

"Mehmet Ekici için girişimimiz olmadı. Trabzonspor ile ilişkilerimiz çok iyi. Onların haberi olmadan görüşmeyiz. Vida için 12 milyon Euro bonservis talep ediyorlar. O yüzden olmayacak."

'UEFA kriterlerinde 65 milyon Euro kotamız var'

"UEFA kriterlerinde 65 milyon Euro kotamız var. Uymak zorundayız. Oradan 200, buradan 500 giderse diye hesaplar yapıyoruz. Bruma'yı geçen sezon 7.5 milyon'a almadılar. Bu sezon 10-12 milyon Euro veriyorlar, biz satmıyoruz!"

'Pato defteri kapandı'

"Mehmet Ekici ile ilgili teklif geldi ama Trabzonspor Kulübü "bizden habersiz bir şey yapmayın" dedi. Pato defterini kapattık. Kulübü bırakmıyor."

'Aykut hoca nerden duymuş'

"Aykut Hoca'ya yakışmayan bir açıklama. Aykut Hoca, Sneijder'in küfür ettiğini nerden duymuş? Bu akşam hakemlik ne vardı? Ali Çamdalı'na 'Git itiraz et', hakeme de 'Kart göster' diye biz mi dedik?"

'Taraftar bize güvensiz'

"Galatasaray taraftarı bize güvensiz. Onlar olmadan biz başarıya ulaşamayız. Galatasaray taraftarı bize güvensin. Onlar olmadan biz başarıya ulaşamayız. Sneijder haftaya cezalı ama hakem kart göstermekle iyi yaptı. Herkes itiraz ediyor!"



Kaynak: Fanatik



