Chedjou İlk Teklif Yapıldı!

Uruguaylı stoper Caceres'in transferinde istediği sonuçları elde edemeyen bordo-mavililer, G.Saray ile yolları ayıracak Chedjou ile ilgilenmeye başladı. G.Saray yöneticilerin de doğruladığı bu transfer görüşmeleri kapsamında Karadeniz ekibi bonservis bedeli ödemeyecek. Fırtına'nın Chedjou'ya da G.Saray'da aldığı 2.2 milyon euro'dan daha az bir rakam teklif ettiği ve Kamerunlu'nun bu seviyeye inmesi durumunda imzaların atılacağı ifade edildi. Trabzonspor'un Chedjou'ya yılda 1 milyon 600 bin euro önerdiği öğrenilirken, oyuncunun kesin kararını vermek için birkaç gün süre talep ettiği öğrenildi. Chedjou bu sezon G.Saray'da 15 maçta görev yaptı ve 1 gol attı.



Kaynak: Fotomac

Alisson iddiası

Saha içinde takımı çekip çevirecek isme ihtiyaç duyan F.Bahçe'ye menajerler tarafından Alisson önerildi. Cruzeiro forması giyen 23'lük oyuncunun kadın menajeri Samira Samii kiralama opsiyonuyla Alisson'u İstanbul'a getirebileceğini iletti. Scoutların raporuna göre harekete geçilecek.

Kaynak: Fotomac