Chedjou, Derbide Kadroda Yok

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe derbisinde Kamerunlu defans oyuncusu Aurelien Chedjou'yu 18 kişilik maç kadrosuna almadı.



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor, bu önemli derbide geçtiğimiz haftaya göre defans hattında değişikliğe gitti. Medipol Başakşehir ile geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan mücadelede Ahmet Çalık, Linnes, Chedjou ve Semih Kaya'ya görev verirken, derbide ise Sabri, Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Carole'ü 11'de tercih etti.



Tudor, ayrıca Kamerunlu defans Aurelien Chedjou'yu ise 18 kişilik kadroya almadı. - İSTANBUL