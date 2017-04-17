Charterlar Durdurulabilir' Haberleri Tur Satışlarını Düşürdü

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rosaviatsiya'nın charter seferlerini durdurulabileceğine ilişkin haberin ardından Türkiye'ye tur satışlarının geçen hafta yğzde 20-30 oranında azaldığını bildirdi.



Gazetem.ru'da yer alan habere göre Lomidze "Moskova" haber ajansına yaptığı açıklamada, henüz satın alınan turların iptal edilmediğini, rezervasyonların başka yönlere çekilmesinin ise çok az sayıda olduğunu belirtti. Lomidze, "En önemli sonuç geçen hafta tur satışlarının yüzde 20-30 oranında azalması oldu" diye ekledi.



Uzmanların charter seferlerinin iptal edilmesi haberlerini referandum la bağdaştırmalarının ardından Lomidze, "Referandum geride kaldı, her şey şimdilik sakin, Türkiye'de olağanüstü bir durum yaşanmadı. Piyasanın buna nasıl tepki göstereceğine bakacağız" dedi.



"Vedomosti" ajansının verilerine göre, Onlinetours'da satışlar yüzde 50, Level.Travel'da yüzde 40, Pegas Touristik'de yüzde 30 oranında azaldı. - Nisan