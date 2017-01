Charlie Hebdo Saldırısı 2. Yılında 'Sessiz ve Soğukkanlılıkla' Anıldı

Fransa'yı kana bulayan Charlie Habdo ve Hyper Cacher saldırıları ikinci yılında anıldı. Anma törenleri Charlie Hebdo dergisinin saldırıya uğradığı eski binasının önünde başlarken, kurbanların anısına çiçek ve çelenkler bırakıldı. Törene kurban yakınlarının yanısıra, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve İçişleri Bakanı Bruno le Roux da katıldı.



Aux cötés d'Anne_Hidalgo et de juliettemeadel, BrunoLeRoux rend hommage au policier Ahmed Merabet, tué le 7 janvier 2015 #CharlieHebdo pic.twitter.com/QydgCilso1— Ministère Intérieur (Place_Beauvau) 5 janvier 2017



Paris'te 7-8 Ocak tarihlerinde yaşanan Charlie Hebdo dergisi, Montrouge ve Hyper Cacher saldırıları ülke tarihine kanlı harflerle yazıldı. İki teröristin Charlie Hebdo binasına ateş açarak karikatüristleri ve güvenlik görevlilerini öldürmesi Avrupa genelinde büyük yankı buldu.



Attentats de Janvier 2015 : Deux ans après, commémorations Paris des attaques contre #CharlieHebdo et l' #HyperCacher pic.twitter.com/NSib8N0dH0— FRANCE 24 Français (France24_fr) 5 janvier 2017



Charlie Hebdo saldırısı ülkede adeta bir deprem etkisi yarattı. Hemen ertesi gün iki polisin vurulması ve Yahudi marketinde tutulan rehinelerle 3 gün boyunca gergin bekleyiş devam etti. Charlie Hebdo'ya yapılan saldırının ifade özgürlüğünü ve bir yaşam tarzını hedef aldığını savunan dünyanın farklı ülkelerinden 47 siyasi lider ve 4 milyon Fransız 11 Ocak'ta protesto yürüyüşünde bulundu.



Charlie Hebdo saldırıları akıllarda öyle bir yer edindi ki Avrupa'ya IŞİD'in saldırılarının mizah dergisine yapılan saldırıyla başladığı yazılıp çizildi. Ancak IŞİD batıya ilk saldırısını Mayıs 2014'te Belçika'daki bir Yahudi müzesine yaptığı saldırıyla gerçekleşti. 4 kişinin yaşamını yitirdiği bu saldırı terör örgütü IŞİD'in Avrupa'da üstlendiği ilk saldırı oldu.



Avrupa'nın saldırı sonrası belini doğrultmaya zamanı olmadan yeni trajik olaylar bir biri ardına geldi. Ocak 2015 saldırılarından 11 ay sonra Fransa yeni bir kabusa uyandı. Yine Paris'te 13 Kasım Kanlı Cuma saldırılarında beş farklı noktada 130 kişi yaşamını yitirdi.



Dört ay aradan sonra bu kez Belçika hedef alındı. Art arda yapılan 3 saldırıda 32 kişi öldü. Yaz aylarında 14 Temmuz günü terör örgütü yine Fransa'yı hedef aldı. Nice'te kaldırıma çıkan bir kamyon 86 kişiyi ezip geçerken, aynı senaryo 19 Aralık'ta Berlin'de bir Noel pazarında yaşandı.



Yaşlı kıta Avrupa'da son iki yıl içerisinde yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.



Charlie Hebdo saldırısının ardından adeta yok satan mizah dergisinin Almanca versiyonu her perşembe basılmak üzere yayına sunuldu. Saldırı öncesinde mali sıkıntılardan dolayı kapanmak üzere olan dergi çok sayıda finansman alsa da eski ruhunu kaybetmişti.



Derginin yayın yönetmeni Riss insanların Charlie Hebdo'ya eskiye oranla daha az tolerans gösterdiğine inanıyor. Saldırı sonrası hayatta kalan ünlü karikatüristler Luz ve Patrick Pelloux farklı nedenlerden dolayı işten ayrıldı.



