Charles Itandje, Fenerbahçe'yi Durdurdu

FutbolArena Analiz - Süper Lig'in 17. hafta maçında Adanaspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olurken kalede Adanaspor'un devre arasında yaptığı tek transfer olan Charles Itandje yer aldı.



Geçen sezonu Çaykur Rizespor'da ligin ilk yarısını da Gaziantepspor'da geçiren Itandje, gösterdiği performansla Fenerbahçe hücumlarına 'dur' dedi.



GECENİN KAHRAMANI CHARLES ITANDJE



Adanaspor adına gecenin kahramanı Itandje olurken tecrübeli kaleci kalesine gelen 10 şuttan 8'ini kurtardı. Biri penaltıdan olmak üzere iki gol yiyen Itandje'ın gollerde yapabilecek bir şeyi ise yoktu.



Bir hava topu kazanan İtandje, bir kez pozisyon uzaklaştırdı ve bir kez de faule maruz kaldı.



