Chapecoense Kazadan Sonra Ilk Maçına Çıktı - Brezilya

Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında 19 futbolcusunu ve teknik ekibini kaybeden Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Chapecoense, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk maçını yaptı.



Chapecoense, hazırlık maçında Serie A'nın son şampiyonu Palmeiras ile 2-2 berabere kaldı.



Kazadan yaralı olarak kurtulan futbolcular Helio Neto ve Alan Ruschel ile ayağını kaybeden yedek kaleci Jackson Follmann'a, maç öncesinde sahada düzenlenen törenle Sudamericana Kupası ve madalyaları takdim edildi. Follmann ve Ruschel'ın gözyaşlarına hakim olamadığı törende, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına da madalya verildi.



Chapeco kentindeki Conda Arena'da oynanan ve yaklaşık 20 bin taraftarın takip ettiği karşılaşmada Chapecoense'nin gollerini Amaral ile Douglas Grolli kaydetti. Palmeiras'ın gollerini ise Raphael Veiga ile Vitinho attı.



Mücadelenin 71. dakikasında, uçak kazasında hayatını kaybeden 71 kişinin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.



Atletico Nacional, Sudamericana Kupası'nın Chapecoense takımına ve gelirinin kazada ölenlerin ailelerine verilmesini turnuvayı düzenleyen Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) talep etmiş ve bu durum kabul görmüştü.