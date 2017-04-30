Champs-Elysees Saldırganının Babası Polisi Tehdit Etti

Fransa'da Champs Elysees Bulvarı'nda bir polisi öldüren Karim Cheurfi'nin babasının, oğlunun defnedilmesini reddetmesinin ardından alkollü bir şekilde karakola giderek polisleri tehdit ettiği bildirildi.



Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Champs Elysees Bulvarı'nda Karim Cheurfi adlı saldırgan aracının camını açarak polis memuru Xavier Jugele'yi öldürmüştü. Cheurfi'nin babası alkollü bir şekilde karakola giderek polisi tehdit etti. Bir polisin hayatını kaybetmesine sebep olan oğlunun defnedilmesini reddeden belediyeye kızan babanın, alkol alıp kentin kuzeyinde bulunan Noisy-le-Grand karakolumdaki polislere tehditler savurduğu öğrenildi. Daha sonra evinde arama yapılan baba ile ilgili herhangi şüpheli bulguya rastlanılmadığı ve babanın yaptıklarından dolayı özür dilediği bildirildi. Hakim karşısına çıkacak olan Cheurfi'nin babasının, oğlunun defnedilmesini kabul etmeyen belediyelere kızdığı ve tehditlerin sebebinin buna bağlı olabileceği öne sürüldü. - PARİS