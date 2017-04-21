Champs Elysee Saldırganı Polis Tarafında Çok İyi Tanınıyormuş

Paris'in en turistik caddesi Champs Elysee'de Perşembe akşamı bir polisi öldürüp iki polisi yaralayan saldırgan, emniyet güçleri tarafından iyi tanınan bir isim çıktı.



Paris cumhuriyet savcısı François Molins basına yaptığı açıklamada, saldırganın 39 yaşında olduğunu söyledi.



Fransız gizli servislerince "radikal islamcı" olduğu bilinen saldırgan 2001 senesinde çalıntı bir araç ile yol alırken kendisini kontrol etmek isteyen polis ekiplerinden kaçmış ve kovalamaca sonunda iki polisi silah ile ateş ederek yaraladıktan sonra getirildiği emniyet merkezinde bir polisin silahını almayı başararak kaçmaya çalışmış ve sonunda polis tarafından yaralanarak yakalanmıştı.



Bu olaylardan sonra 15 yıl hapis cezası alan saldırganın yattığı hapisanede radikalleştiğini söyleyen Cumhuriyet savcısı Molins, saldırganın dünkü olayda yalnız hareket edip etmediğinin araştırıldığını belirtti. - Lyon