Çgc'den "Çalışan Gazeteciler" İçin Konser

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Türk Sanat Müziği Korosu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla konser verecek.



ÇGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şef Aygül Altınok Tutu yönetimindeki konser, 9 Ocak Pazartesi saat 20.00'de, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.



"Hüseyni" ve "Karcıgar" makamlarından oluşan, Türk Sanat Müziğinin önemli bestekarların eserlerinin seslendirileceği konsere tüm gazeteciler ve vatandaşlar davet edildi.