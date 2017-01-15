Cezayir - Zimbabve: 2 - 2 (Afrika Uluslar Kupası)

31. Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda oynanan ilk maçta Cezayir ile Zimbabve 2 - 2 berabere kaldı.



Gabon'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Cezayir'in gollerini 12. dakikada Riyad Mahrez ve 82. dakikada Riyad Mahrez kaydetti. Zimbabve'nin golleri ise 17. dakikada Kudakwashe Mahachi ve 29. dakikada penaltıdan Nyasha Mushekwi'den geldi.



Bu arada Antalyaspor'un Cezayirli kalecisi Rais M'Bolhi, 90 dakika kaleyi korudu.



İSTANBUL / DHA