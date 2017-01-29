Cezayir ve Tunus 'Libya'yı Görüştü

Tunus Nahda Hareketi'nin lideri Raşid Gannuşi, Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın kendisinden Libya'daki İslamcı grupları barıştırarak Libya krizine yönelik çözüm çabalarını desteklemesini istediğini söyledi.



Tunus Nahda Hareketi'nin lideri Raşid Gannuşi, Cezayir'de Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika ile bir araya geldi. Gannuşi, görüşmenin ardından Cezayir medyasına yaptığı açıklamada, Buteflika'nın kendisinden Libya'daki İslamcı grupları barıştırarak Libya krizine yönelik çözüm çabalarını desteklemesini istediğini söyledi. Görüşmede Tunus, Mısır ve Cezayir'in Libya'daki krizin sonlandırılması konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Tunus, Mısır ve Cezayir Dışişleri Bakanlarının Libya konusunu görüşmek üzere bir araya gelecekleri ifade edilirken, anlaşmaya varılması halinde cumhurbaşkanlarının Cezayir'de bir araya gelecekleri ifade edildi. - CEZAYİR