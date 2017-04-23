Cezayir Sınırında Bekleyen Suriyeli Sığınmacılar

Cezayir'in Rabat Büyükelçiisi, Fas Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.



Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cezayir'ın Rabat Büyükelçisi bakanlığa çağrılarak kendisine, Cezayir yönetiminin, Suriyeli sığınmacıları yasadışı yollarla Fas'a göndermeleri nedeniyle büyük endişe duyduklarının iletildiği bildirildi.



Cezayir yönetiminin Suriyeli sığınmacılara karşı siyasi ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmeye davet edildiği açıklamada, "Çöl ikliminin etkin olduğu bölgede yardım imkanı olmadan zor şartlarda bekleyen göçmenler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 55 Suriyelinin, Fas sınırına ulaşamayacağı açıktır. Cezayir Suriyeli sığınmacıları zor durumda bırakacak tutumundan vazgeçmelidir." ifadelerine yer verildi.



Öte yandan Fas İçişleri Bakanlığı da, Cuma günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Zor şartlarda bekleyen Suriyeli sığınmacıların, Cezayir sınırı içerisinde bulunduğu ve ülke içine dönüşlerine izin verilmeyerek mağdur edildiği." belirtilmişti.



Cezayir tarafından sınır dışı edilmek istenen 55 Suriyeli sığınmacı, 17 Nisan'dan bu yana Fas'ın güneydoğusundaki Fegig kenti kırsalı yakınındaki sınır bölgesinde bekliyor.