Cezayir Sınırında Bekleyen Suriyeli Sığınmacılar

Cezayir'in sınır dışı etmek istediği 55 Suriyeli sığınmacının 17 Nisan'dan bu yana Fas sınırında beklediği belirtildi.



Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "55 Suriyeli sığınmacının Cezayir sınırları içerisinde mahsur kaldığı" iddia edildi.



Açıklamada ayrıca "çöl ikliminin etkin olduğu bölgede zor şartlarda bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 55 Suriyelinin, Cezayir sınırı içerisinde bulunduğu ve ülke içine dönüşlerine izin verilmeyerek mağdur edildiği" savunuldu.



Cezayir tarafından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.



Cezayir tarafından sınır dışı edilmek istendiği belirtilen 55 Suriyeli, 17 Nisan'dan bu yana Fas'ın güneydoğusundaki Fegig kenti kırsalı yakınındaki sınır bölgesinde bekliyor.