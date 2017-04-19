Cezayir: Seçim Afişlerinde Kadın Adaylar Yerine Temsili Çarşaflı Görsel

Cezayir'de seçim afişlerinde kadın adaylarının yüzünü kullanmak yerine temsili olarak siyah çarşaflı ve suratsız kadın görselleri kullanan siyasi partilere emir geldi.



Cezayir seçim kurulu, erkek adayların yanında seçim afişlerine kadınların da fotoğraflarını koymaları için siyasi partilere iki gün müddet tanıdı.



Afişlerinde çarşaflı boş suratlar kullanmaya devam eden siyasi partiler, oylamadan uzaklaştırılma riskiyle karşı karşıya.



Bazı yetkililere göre partilerin bu tavrı yasa dışı.



'Vatandaş kime oy vereceğini bilme hakkına sahip'



Cezayir'deki Bağımsız Seçim Gözlemcileri Yüksek Otoritesi'nden (HIISE) Hasan Noui, "Başkasının hakkına tecavüz eden böyle bir davranış tehlikeli, yasal değil ve bütün kanunlar ve geleneklere karşı çıkıyor" dedi.





Hasan Noui ayrıca, "Her vatandaş kime oy vereceğini bilme hakkına sahip" diye konuştu.



Sosyalist FFS'nin de aralarında olduğu en az beş siyasi parti, kadınların yüzlerini seçim kampanyası afişlerine koymuyorlardı.



Afişlerdeki boş suratlı ve çarşaflı resimler tartışma yaratmıştı.



'Muhafazakarca bir tavır"



Bu kadın adaylardan Fatma Tirbakh, Cezayir'deki Ennahat televizyonuna bu konuyu tartışmak için telefonla bağlandığında, ekranda yüzü boş bırakılmış kadın resmi olarak çıkıyordu.



Tirbakh fotoğrafının afişte olmasının önemli olduğunu söyledi.



"Dürüst olmak gerekirse bu son derece muhafazakarca" diyen Tirbakh sözlerini şöyle sürdürdü:



"Açıkçası televizyonda fotoğrafımın görünmesini istemeyen ailemdi. Ama afişte yüzümün görünmesiyle ilgili bir sorunları yok."



Kadın aday, ailesinden kimsenin Meclis'te halkı temsil etmesinden rahatsızlık duymadığını da sözlerine ekledi. Mısır seçimlerinde de çiçek resimleri kullanılmıştı



2012'de çıkarılan bir kanun, siyasi partilere seçim aday listelerinin yüzde 20'den yüzde 50'ye kadar olan kısmını kadın adaylara ayırması zorunluluğu getiriyor.



Suçlama getirilen partilerden FFS'den Hasan Ferli adlı yetkili, "pişmanlık uyandıran" afişlerden iletişim ekibini sorumlu tuttu.



FFS'nin kadın-erkek eşitliğine sadık kaldığı belirtilen açıklamada, "FFS partinin değerleriyle uymayan bu davranışı kınıyor" denildi.



Kadın adayların seçim afişlerinden çıkarıldığı tek ülke Cezayir değil.



Mısır'da da 2011-2012 seçimlerinde Selefi partiler, kadın adayların gerçek fotoğrafları yerine çiçek resimleri kullanmışlardı.