Cezayir Parlamento Üyelerinden Meclise Ziyaret

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Cezayir'deki FETÖ ile bağlantılı okulların, kurumların faaliyetlerinin sonlandırılması noktasında Cezayirli yetkililerin gerekli adımları atmasını beklediklerini söyledi.



Beyazıt, Meclis'te Cezayir Ulusal Halk Meclisi Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu Başkanı Noreddine Belmeddah ve beraberindeki heyeti ile bir araya geldi.



Türkiye ile Cezayir arasında köklü akrabalık güçlerinin bulunduğunu belirten Beyazıt, iki ülke arasında kardeşlik ilişkisinin asırlar önce başladığını ve geçen yıl 500. yıl dönümünün çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.



İki ülke arasındaki ilişkileri her alanda daha iyi ileriye götürme noktasında güçlü bir iradeye sahip olduklarının altını çizen Beyazıt, "Aramızda her ne kadar denizler, ülkeler ve engeller olsa da Cezayir'i yanı başımızdaki kardeşimiz olarak tanımlıyoruz. Halklarımızın iradesini yansıtan parlamentolar arasındaki temaslara da ivme kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.



Beyazıt, Cezayir ile ekonomik ilişkilerin yeterli olmadığını, bu ilişkinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.



FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi hakkında bilgi veren Beyazıt, "15 Temmuz'da Cezayir'in gösterdiği güçlü dayanışmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu hain darbe girişiminin arkasında FETÖ/PDY bulunmaktadır. Ülkenizdeki FETÖ ile bağlantılı okulların, kurumların faaliyetlerini sonlandırılması noktasında Cezayirli yetkililerin gerekli adımları atmasını bekliyoruz." diye konuştu.



Cezayir Ulusal Halk Meclisi Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu Başkanı Belmeddah da darbe girişiminde Türk halkının demokrasiye güçlü bir şekilde bağlı olduğunu gösterdiğini söyledi. Kendilerinin terör nedeniyle acılar yaşadıklarını anlatan Belmeddah, Cezayir'in terörle mücadele noktasında yalnız bırakıldığını kaydetti.



Cezayir'e silah konusunda ambargo uygulanırken teröristlere her türlü silah temin edildiğine dikkati çeken Belmeddah, "Terörün sadece bulunduğu yeri değil, her yeri yakacağını, zarar vereceğini söyledik ama kimse bizi anlamadı. Şimdi ise anlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.