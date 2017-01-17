Cezayir Parlamento Üyeleri TBMM'de

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Taha Özhan, Mecliste, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu Başkanı Noreddıne Belmeddah ve beraberindeki heyetle görüştü.



Ziyarette konuşan Özhan, Belmeddah ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Cezayir'in, Türkiye için özel bir yerinin bulunduğunu ifade eden Özhan, özellikle iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artarak sürmesini temenni etti.



Ortadoğu, Afrika ve özellikle Cezayir'in büyük sıkıntılar çektiğini belirten Özhan, "1991 sonrası Cezayir'de yaşanan olaylar bizi oldukça üzmüştür. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da sıkıntılar olmasına rağmen inşallah bundan bir barış ortamının yerleşmesini ümit ederiz." dedi.



FETÖ'nün darbe girişimi



Türkiye'nin geçtiğimiz Temmuz ayında bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını, bu eylemi de Fetullah Gülen liderliğindeki FETÖ'nün gerçekleştirdiğini anımsattı.



Bu örgütün Cezayir'de de faaliyetlerinin bulunduğunun altını çizen Özhan, şöyle konuştu:



"Bize gelen bilgiye göre Cezayir'de 18 şirket ve 2 okulları var. Birçok değişik elbise içinde hareket eden bu örgüt gerçekten çok tehlikeli. DEAŞ tarzı eylem yapmıyorlar ama hepsi de işadamı, bürokrat, öğretmen gibi değişik meslek gruplarından. Biz de bunları 15 Temmuz gecesine kadar böyle zannediyorduk. Gördük ki çok rahat insan öldürebiliyorlar. Cezayir hükümetinden beklentimiz, bu terör örgütüne ivedilikle müdahale etmesidir. İki ülke arasındaki ilişkilerin sıhhati açısından hem de gelecekteki işbirlikleri açısından bu meseleye destek vermenizi bekliyoruz. Gereken ilgiyi göstereceğinize inanıyorum."



"DEAŞ'tan bir farkı yoktur"



Noreddıne Belmeddah da Türkiye'de yaşanan darbe girişimini ilk geceden beri yakından takip ettiklerini ve saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.



Türkiye'nin yaşadığı acıları yakından hissettiklerini vurgulayan Belmeddah, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin yaşadığı acıyı biz de yaşadık, yaşadığınız tedirginliği biz de hissettik. Fakat bir atasözünde 'zararlı olan bir şeyde hayırlı bir şey olabilir' denir. Bu olay sayesinde kurumların içine gizlenmiş hainleri keşfetme imkanınız oldu. Aynı zamanda Türk halkı, Cumhurbaşkanı ve meşru iktidarı destekleme konusunda bütün dünyaya mesaj göndermiştir. Bir iktidarı veya istikrarı bozmaya çalışan bir örgütün DEAŞ'tan bir farkı yoktur. Türkiye içerisinde yapılan tüm terör saldırılarını kınamak istiyoruz."



Türkiye'nin neler yaşadığını, yıllarca yaşadıkları terör olayları nedeniyle en iyi anlayacak ülkenin Cezayir olduğunu belirten Belmeddah, uzun yıllar teröre karşı tek başlarına mücadele ettiklerini ve bu mücadelede yalnız bırakıldıklarını dile getirdi.



Belmeddah, ordu ve güç birliklerinin yaptığı fedakarlıklar sonucunda teröre karşı galibiyet elde ettiklerini vurgulayarak, "Cezayir halkının aldığı tutum da bu mücadelede etkin rol aldı." ifadesini kullandı.



"Bunların hepsinin kaynağı dış müdahaledir"



Cezayir sınırında bulunan Libya'da yaşananlara da değinen Elmeddah, yıkılan Libya Devleti sonrasında bölgede birçok silahlı milis grupların ortaya çıktığını, bunun da tüm dünya için tehdit oluşturduğunu bildirdi.



Libya'ya birçok ülkenin müdahaleye çalıştığını ancak burada en fazla zararı Libya halkının gördüğünü savunan Elmeddah, "Bizim kanaatimiz, Libya'da sağlıklı çözüm, ancak Libya halkı arasından çıkacaktır. Libya'yı bölmek için bir proje vardır, Cezayir, bu projeyi boşa çıkarmak için elinden geleni yapacaktır. Mali'de de durum aynı şekildedir. Halk tedirgindir. Terör örgütleri faaliyet göstermek için istikrarsız ülkeleri kullanmakta ve oradaki masum insanları katletmektedir." dedi.



Elmeddah, Suriye'deki durumun da üzücü olduğunu, Suriye'nin adeta terör bataklığına dönüştüğünü, bu durumun Türkiye'nin güvenliğini de tehdit eder hale geldiğini anlattı. Cezayir'in dış müdahale konusunda tutumunun net olduğunu belirten Elmeddah, "Irak'ta, Libya'da, Suriye'de yaşanan olayları belki ileride, birkaç yerde daha yaşayabiliriz. Bunların hepsinin kaynağı dış müdahaledir. Suriye içerisindeki katliamların çözümü için halk diyalog içerisinde bulunması gerekiyor. Ancak bu sorun bu şekilde çözülebilir." ifadesini kullandı.