Cezayir Mağrib, Afrika ve Arap İşleri Bakanı Musahil Açıklaması

Cezayir Mağrib, Afrika ve Arap İşleri Bakanı Abdulkadir Musahil, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin siyasi çözüm çabalarını baltaladığını belirtti.



Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan haberde, Musahil'in "Suriye'deki askeri tırmanış, uluslararası toplumun Suriye krizi için siyasi çözüm arayışları konusunda harcadığı çabaları baltalamaktır." sözlerine yer verildi.



Suriye'deki gelişmeleri endişeyle izlediklerini aktaran Musahil, "Suriye krizinin çözümü ancak kapsamlı diyalog, ulusal uzlaşı ve terörle mücadele üzerine kurulu siyasi çözüm aracılığıyla sağlanacaktır." ifadesini kullandı.



Esed rejiminin, salı günü Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırılarında yaklaşık 100 sivil yaşamını yitirmiş, 500 civarında kişi de zehirli gazdan etkilenmişti.



On binlerce kişinin yaşadığı Han Şeyhun'da, sivillerin çoğu, bölgenin kimyasal silah nedeniyle kirlenmesi ve zehirlenme riskine karşı evlerini terk etmişti.