Cezayir'in Libya Sınırında Düzenlediği Askeri Tatbikat

AHMED AZİZ- Uzmanlar Cezayir'in, geçen hafta çok sayıda mühimmat ve askeri birliğin katılımıyla gerçekleştirdiği tatbikatın, Libya'nın sınır bölgelerinin "tehditlere açık alan" olarak görülmesi sebebiyle yapıldığını belirtiyor.



Cezayir Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Yardımcısı Korgeneral Ahmed Kayd Salih'in denetiminde 19-20 Nisan arasında Libya sınırı yakınlarındaki Ayn Emnas bölgesinde kara ve hava kuvvetlerinin katılımı ile tatbikat düzenlendi.



Genelkurmay Başkanı Salih, Savunma Bakanlığı sitesinde yer alan açıklamasında, "Bölgede krizler ne kadar derinleşse de halkın güvenliğini tehlikeye atmak için teröre ucuz yatırımlar yapılsa da Cezayir sınırı güvensizliğin ve istikrarsızlığın kapısı olmayacak." ifadelerini kullandı.



Libya krizi, Cezayir için de tehdit teşkil ediyor



Güvenlik alanında uzman gazeteci Fevzi Buallam konuya dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikatın önemine dikkati çekerek, Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasından, Libya'da savaş patlak verene ve silahlı gruplar ortaya çıkana kadar söz konusu bölgede hiç tatbikat yapılmadığını hatırlattı.



Buallam, "Bu tatbikat aynı şekliyle iki yıl içinde üçüncü defa yapılıyor. Bu durum, Cezayir'in Libya'daki krizi kendisi için güvenlik tehdidi olarak gördüğünün bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.



Mostaganim Üniversitesinden Güvenlik Uzmanı Dr. Muhammed Merani de Cezayir'in tatbikatta kullandığı silahların gücü ve askeri birliklerin sayısına işaret ederek, "Cezayir, Libya'da etkin olan terör örgütlerinin hala bazı bölgeleri ele geçirmeleri ve Cezayir'in güvenliğini tehdit etmelerini ihtimal dahilinde görüyor.Bu nedenle bu denli ciddi bir tatbikat gerçekleştiriyor." görüşünü dile getirdi.



Askeri bir yetkili de zırhlı birlikler, özel kuvvetler, topçu bataryaları ve hava gücü unsurlarıyla birlikte en az 2 bin askerle yapılan tatbikatın daha önce Fas sınırı ve Cezayir'in orta kesiminde icra edilen iki tatbikattan sonra üçüncü tatbikat olduğunu söyledi.



Cezayir'in Ayn Emnas bölgesindeki doğalgaz tesislerine El Kaide'ye bağlılığını açıklayan gerçek adı Halid Ebu Abbas olan Cezayirli Muhtar Bilmuhtar'ın liderliğindeki "El-Murabitun" örgütünün Ocak 2013'te düzenlediği saldırı, 38 rehinenin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanmıştı. Daha sonra yapılan soruşturma neticesinde örgütün Cezayir-Libya sınırından sızdığı tespit edilmişti.