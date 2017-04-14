Cezayir ile Tika Arasında "Restorasyon" İşbirliği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Cezayir İskan Bakanlığına bağlı Vahran İnşaat Müdürlüğü arasında kentte Osmanlı dönemine ait tarihi eserlerin restore edilmesi amacıyla işbirliği anlaşması imzalandı.



Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy, Vahran kentinde imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cezayir'deki Türk nüfusunun burada çok iyi bir şekilde karşılandığını ve sayılarının da yaklaşık 10 bine ulaştığını kaydetti.



Türkiye ve Cezayir'in özellikle ekonomi alanında ortaklıkları güçlendirmek için çaba harcadığını vurgulayan Poroy, ülkenin batısında yer alan Relizane vilayetindeki Sidi Hattab'da inşa edilen büyük tekstil fabrikasının Türk-Cezayir ortaklığının bir meyvesi ve Türkiye'nin bu ülkedeki en büyük yatırımı olduğunu aktardı.



Poroy ayrıca, Medea ve Konstantin üniversitelerinde Türkçe eğitim verilmesi için anlaşma imzalandığını da sözlerine ekledi.