Cezayir ile AB Arasında Teröre Karşı İş Birliği
Cezayir ve Avrupa Birliği'nin (AB) terörle mücadelede güvenlik danışma mekanizması kurulması konusunda anlaştığı bildirildi.
Cezayir ve Avrupa Birliği'nin (AB) terörle mücadelede güvenlik danışma mekanizması kurulması konusunda anlaştığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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