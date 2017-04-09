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Cezayir ile AB Arasında Teröre Karşı İş Birliği
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Cezayir ile AB Arasında Teröre Karşı İş Birliği

Cezayir ve Avrupa Birliği'nin (AB) terörle mücadelede güvenlik danışma mekanizması kurulması konusunda anlaştığı bildirildi.

Cezayir ile AB Arasında Teröre Karşı İş Birliği

Cezayir ve Avrupa Birliği'nin (AB) terörle mücadelede güvenlik danışma mekanizması kurulması konusunda anlaştığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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