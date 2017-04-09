Cezayir ile AB Arasında Teröre Karşı İş Birliği

Cezayir ve Avrupa Birliği'nin (AB) terörle mücadelede güvenlik danışma mekanizması kurulması konusunda anlaştığı bildirildi.



Cezayir Mağrib İşleri, Afrika Birliği ve Arap Birliğinden sorumlu Devlet Bakanı Abdulkadir Mesahil, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'de bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi kabul etti. Mesahil, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, taraflar arasında güvenlik danışmanlığı mekanizması kurulması konusunda anlaştıklarını söyledi.



Mesahil, anlaşmanın içeriğiyle ilgili bilgi vermezken, Cezayir ile AB arasında terörle mücadele alanındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu ve sürekli geliştiğini kaydetti.



Mogherini de görüşmede terörle mücadelenin yanı sıra Libya krizi ve yasa dışı göç konularını ele aldıklarını belirtti.