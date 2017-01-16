Cezayir Heyetinden, Ak Partili Serdar'a Ziyaret

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Dışişleri İşbirliği ve Göç Komisyonu Heyeti, AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Ömer Serdar'ı ziyaret etti.



Cezayir Ulusal Halk Meclisi Dışişleri İşbirliği ve Göç Komisyonu Heyetinin ziyareti, TBMM Başkanlığı adına gerçekleşti. Ziyarete, TBMM Divan üyesi Ömer Serdar, Türkiye-Cezayir Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Öztürk, Cezayir Ulusal Meclis ve Göç Komisyonu Başkanı Noureddine Belmedahe ile heyet temsilcileri katıldı.



Türkiye ile Cezayir arasında köklü tarih ve güçlü akrabalık bağları bulunduğunu belirten Milletvekili Ömer Serdar," Halklarımız arasında kardeşlik ilişkisi asırlar önce başlamıştır. Nitekim 2016 yılı ilişkilerimizin başlangıcının 500. yılına tekabül etmektedir. Bu önemli yıl dönümü vesilesiyle Cezayir Büyükelçiliğimiz yerel makamlarla işbirliği halinde bir dizi kültürel etkinlik gerçekleştirilmiştir. Cezayir makamlarının bu faaliyetlere verdiği destek için şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkileri her alanda daha ileri noktalara taşıma konusunda güçlü bir iradeye sahip olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Bu bağlamda, iki ülke arasında üst düzey temasların artarak devam etmesi önem taşımaktadır. Yapacağımız yapıcı ve verimli görüşmelerin gerek dostluğumuzu pekiştirmesine gerekse parlamentolarımız arasındaki işbirliğinin güçlenmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Cezayir'in bölgesinde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konusunda oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. Geçen süre içinde Cezayir ve Türkiye'nin en büyük ticari ortak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.



İkili ticaret hacminin 4 milyar doları aştığını hatırlatan Serdar, "15 Temmuz darbe girişimi konusunda Cezayir'in gösterdiği güçlü dayanışmayı memnuniyetle karşıladık. Cezayir'de faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı 2 okul ve 108 şirketin faaliyetlerinin sona erdirilmesi konusunda Cezayir makamlarının gerekli adımları atmasını bekliyoruz.Cumhurbaşkanımız Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Cezayir cumhurbaşkanı ile yapılan toplantıda tarihi ve kültürel mirasının layık olduğu şekilde korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında Türkiye'ye görev verilmiş olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. İki ülke arasında her açıdan işbirliği için gerekli gayretlerimiz devam edecektir" diye konuştu.



Cezayir Ulusal Halk Meclisi Dışişleri İşbirliği ve Göç Komisyonu Heyeti Başkanı Noureddine Belmedahe yaptığı konuşmada Cezayir ile Türkiye arasında çok uzun yıllara dayanan güçlü tarihi bağların olduğunu ve hem kültürel hem de ticari ilişkilerin gelişmesinin iki ülke için oldukça önemli olduğunu belirtti. - ELAZIĞ