Cezayir'deki "Özgürlük Öncüleri Partisi" Seçimleri Boykot Edecek

Cezayir'in eski Başbakanı Ali bin Felis başkanlığındaki "Özgürlük Öncüleri Partisi", ilkbaharda yapılması planlanan parlamento seçimlerini boykot edeceğini açıkladı.



Özgürlük Öncüleri Partisi Merkezi Komitesi toplantısının sonuç bildirisini okuyan Felis, "Komite üyeleri, ezici bir çoğunlukla gelecek parlamento seçimlerine katılmama kararı aldı." dedi.



Ülkenin normal bir süreçten geçmediğini ve seçimlerin de normal olmadığını ifade eden Felis, "Vatandaşların bu seçimlerdeki rolü formaliteden ibaret. Seçmenlerin partiler arasındaki belirleyici rolü elinden alınmış durumda." diye konuştu.



Partisinin ülkede sosyal bozulma, ekonomik kriz ve siyasi çıkmazın bulunduğunun farkında olduğuna işaret eden Felis, "Seçimleri boykot edip ellerimiz bağlı oturmayacağız. Ülkede gördüğümüz tehlikeli durumlara karşı gerçekleri söylemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bir dönem (2000-2003) başbakanlık yapan Felis'in Temmuz 2015'te kurduğu Özgürlük Öncüleri Partisi, "Muhalefet İçin Danışma ve Takip Komisyonu" adlı muhalefet bloku çatısı altında faaliyet gösteriyor. Söz konusu blokun çatısı altında faaliyet gösteren "Yeni Nesil Partisi" dışındaki diğer partilerin çoğunluğu seçimlere katılacağını açıklamıştı.



Cezayir'de 17 Nisan 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdulaziz Buteflika, oyların yüzde 81,53'ünü alarak dördüncü kez bu göreve seçilmişti.

Buteflika'nın en büyük rakibi olarak görülen Cumhurbaşkanı adaylarından eski Başbakan Ali bin Felis ise seçimlerin nezih bir ortamda yapılmadığını ileri sürmüştü.