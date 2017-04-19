Cezayir'de Seçim Afişlerinde Kadın Adaylar Temsili Çarşaflı Görsel

Cezayir'de seçim afişlerine çarşaflı boş suratların konulması ülkede tartışmaya yol açtı.



Seçim kurulu, erkek adayların yanında seçim afişlerine kadınların da fotoğraflarını koymaları için siyasi partilere iki gün müddet tanıdı. Afişlerinde çarşaflı boş suratlar kullanmaya devam eden siyasi partiler, oylamadan uzaklaştırılma riskiyle karşı karşıya.



Bazı yetkililere göre partilerin bu tavrı yasa dışı.



Cezayir'deki Bağımsız Seçim Gözlemcileri Yüksek Otoritesi'nden (HIISE) Hasan Noui, "Başkasının hakkına tecavüz eden böyle bir davranış tehlikeli, yasal değil ve bütün kanunlar ve geleneklere karşı çıkıyor" dedi. Hasan Noui ayrıca, "Her vatandaş kime oy vereceğini bilme hakkına sahip" diye konuştu.



Sosyalist FFS'nin de aralarında olduğu en az beş siyasi parti, kadınların yüzlerini seçim kampanyası afişlerine önceden koymamıştı.