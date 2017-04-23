Cezayir'de Parlamento Seçimlerine Doğru

Cezayir Yüksek Seçim İzleme Komisyonunun, mayıs ayında yapılması planlanan parlamento seçimleri için hazırlanan afişlerde, kadın adayların fotoğraflarının yer almamasına izin verdiği bildirildi.



Komisyon Başkanı Abdulvehhab Derbel, hükümete ait El-Mucahid gazetesinin merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim kanunlarının adayları, kendilerini tanıtmak için izleyecekleri yolu seçmeleri konusunda özgür bıraktığını ve bu konunun detaylandırılmadığını ifade ederek, "Adayların, seçim kampanyası için kullanılan afişlerde, isimleriyle birlikte fotoğraf kullanabileceği gibi sadece isimleri de yer alabilir. Bu seçim yasasındaki bir boşluktur ve düzeltilmesi gerekiyor." dedi.



Derbel ayrıca, "Mevcut uluslararası koşullarda, parlamento seçim sonuçlarının manipülasyonu, ülkenin istikrarını manipüle etmektir." dedi.



Cezayir'de 4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek parlamento seçimleri kapsamında 9 Nisan'da başlatılan kampanyalarda, bazı partilerin adayların tanıtımı için kullanılan afişlerde kadın adayların fotoğraf kısımlarını boş bırakması tartışmalara yol açmıştı.



Cezayir makamlarına göre, yaklaşan genel seçimlerde 12 bin 591 aday yarışacak. Adayların 3 bin 945'ini kadınlar oluşturuyor.



Ülkede 2012'de "meclisteki kadın katılımını artırmaya" yönelik çıkarılan kanun, siyasi partilere seçim aday listelerinde kadınlara yüzde 20 ila 50 arasında değişen oranlarda yer ayrılması zorunluluğu getiriyor.



Kanunun uygulandığı Mayıs 2012 seçimlerinde, meclisteki 462 sandalyeden 145'ini kadın adaylar elde etmişti.