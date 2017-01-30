Cezayir'de Olumsuz Hava Şartları 8 Can Aldı

Cezayir'in kuzey kesimlerinde 3 haftadır etkili olan kar ve yağmurun 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu bildirildi.



Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi yaptığı açıklamada, kötü hava şartlarının 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu, bunlardan bazılarının ise taşan vadi sularına kapılarak, öldüğünü duyurdu.



Orduya bağlı jandarmadan yapılan yazılı açıklamada ise kötü hava koşulları nedeniyle, 5 ilde bazı yolların halen kapalı olduğu ve askerlerin bu yolları açmak için çalıştığı belirtildi.