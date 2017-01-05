Cezayir'de İslami Eğilimli İki Parti Daha Birleşme Kararı Aldı

Cezayir'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na yakınlığıyla bilinen İslami eğilimli iki partinin, ilkbaharda yapılması planlanan parlamento seçimlerinden önce birleşme kararı aldığı bildirildi.



Barış Toplumu Hareketi ile Değişim Cephesi partileri parlamento seçimlerine tek listeyle gireceklerini açıkladı.



AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yönetimler birleşme konusunda imzaları attı.



Değişim Cephesi partisi lideri Abdulmecid Munasıra Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Barış Toplumu Hareketi ile olan birleşmelerinin ülkenin bütünlüğü ve demokrasiyi desteklemek amaçlı olduğunu vurguladı.



Barış Toplumu Hareketi Partisi yürütme kurulu üyesi Nasır Camdaduş yaptığı yazılı açıklamada, "Birleşme projesinin bütün ayrıntılarının açıklanması çok zor. Bu, iki parti arasında stratejik bir birleşmedir ve partilerin gelecek seçime tek listesiyle girmesini kapsamaktadır." ifadelerini kullandı.



Cezayir'de Adalet ve Kalkınma Cephesi ile Nahda Hareketi, geçen aralık ayında birleşme kararı alarak stratejik ittifak anlaşması imzalamıştı. Parti liderleri, ülkedeki İslami akımların, gelecek nisan ayında yapılması beklenen genel seçimlere, ortak bir listeyle girmesi çağrısında bulunmuştu.



Cezayir'deki İslami akımlar arasında, Barış Toplumu Hareketi, Adalet ve Kalkınma Cephesi, Nahda Hareketi, Islah Hareketi ve Değişim Cephesi partileri yer alıyor.