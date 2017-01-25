Cezayir'de Fransız Sömürgesi Kalıntıları Temizlendi

Cezayir'in, ülkede 1830-1962 yıllarındaki Fransız sömürgesi döneminden kalma çoğunluğu Tunus ve Fas sınırındaki mayınları temizlediği bildirildi.



Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin mayınlardan tamamen temizlenmesi için 50 yıldır devam eden çabaların, ordunun Aralık 2016 itibarıyla Tunus ve Fas sınırındaki mayınları temizleme operasyonunu tamamlamasıyla sona erdiği belirtildi.



Ülke çapında 62 bin hektar arazinin, içinde bulunan 8 milyon 498 bin 548 mayınından temizlenerek yerel makamlara teslim edildiği kaydedilen açıklamada, operasyonun, Cezayir'in sömürge döneminden kalma yüzlerce insanın ölümüne ve sakat kalmasına neden olan mayınları yok etme konusunda verdiği önemi yansıttığı ifade edildi.



Fransız sömürgesi, Cezayir'de devrimcilere yardım gelmesini ve giriş çıkışları engellemek amacıyla Fas ve Tunus sınırına milyonlarca mayın döşemişti.



Cezayir makamları, ilki 1963 yılında başlayan ve 25 yıl süren ikincisi 2004 yılında başlayan ve Aralık ayı itibarıyla sona eren iki aşamalı mayın temizleme operasyonuna başlamıştı.