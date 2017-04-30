Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika Halkı Oy Kullanmaya Çağırdı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, halkı 4 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde oy kullanmaya çağırdı.



Posta, Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Bakanı Hüda Ferun, başkent Cezayir'de düzenlenen "Sivil Toplum Demokrasinin Temel Direğidir" başlıklı ulusal bilinçlendirme buluşmasında, Cumhurbaşkanı Buteflika'nın halka mesajını okudu.



Buteflika, mesajında, tüm Cezayir halkının Ulusal Halk Meclisi seçimlerine katılarak ülkeye sahip çıkacağına inandığını belirtti.



"Cezayir halkı, yaklaşan seçimlerde, siyasi partilerin ülkenin farklı illerinde halka tanıttığı binlerce aday ve bağımsız aday arasından istediklerini seçme fırsatı bulacak." ifadesini kullanan Buteflika, şunları kaydetti:



"Değerli Cezayir halkını seçimlere katılmaya ve oy kullanmaya çağırıyorum. Herkesin kendi özgür iradesi ve siyasi görüşü doğrultusunda yapacağı seçimi saygıyla karşılayacağız. Cezayir halkının, bu seçimlere katılarak, aynı zamanda bizzat ülkenin istikrarına, kaynağı halkın kendisi olan demokrasinin ilerlemesine, bir bütün olan Cezayir'in gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum."



Cezayir makamlarına göre, 4 Mayıs'taki genel seçimlerde 12 bin 591 aday yarışacak. Adayların 3 bin 945'ini kadınlar oluşturuyor.