Cezayir: 1 - Tunus: 2 (Afrika Uluslar Kupası)

2017 Afrika Uluslar Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Tunus, Cezayir'i 2 - 1 mağlup etti.



Gabon'da oynanan maçta Tunus'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada kendi kalesine Aissa Mandi ve 66. dakikada penaltıdan Naim Sliti attı. Cezayir'in tek golünü ise 90+1. dakikada Sofiane Hanni kaydetti.



Bu arada Çaykur Rizesporlu Mohamed Ali Yakoubi, Tunus'ta 73. dakikada oyuna girdi.



İSTANBUL / DHA