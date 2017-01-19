Cezayir: 1 - Tunus: 2 (Afrika Uluslar Kupası)

2017 Afrika Uluslar Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Tunus, Cezayir'i 2 - 1 mağlup etti.

Cezayir: 1 - Tunus: 2 (Afrika Uluslar Kupası)

2017 Afrika Uluslar Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Tunus, Cezayir'i 2 - 1 mağlup etti.

Gabon'da oynanan maçta Tunus'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada kendi kalesine Aissa Mandi ve 66. dakikada penaltıdan Naim Sliti attı. Cezayir'in tek golünü ise 90+1. dakikada Sofiane Hanni kaydetti.

Bu arada Çaykur Rizesporlu Mohamed Ali Yakoubi, Tunus'ta 73. dakikada oyuna girdi.

İSTANBUL / DHA

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