Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, FIFA tarafından kendisine verilen 4 ay men cezasının çok ağır bulduğunu söyledi.



FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı 2011'de sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunarak 4 ay men cezasına çarptırılan milli futbolcu, Almanya'daki Sportbild dergisine açıklamalarda bulundu.



Hakan, futboldan 4 ay men cezası aldığı haberini öğrendiği anı hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, "Köln Havalimanı'na gitmek için takım otobüsünde oturuyordum. Oradan da maç için Hamburg'a gidecektik. Yanımda, Karim Bellarabi vardı. Kulaklık takmıştım ve düşünüyordum. Bellarabi, teknik direktör Roger Schmidt ile kulübün CEO'su Michael Schade'nin konuştuğunu bana işaret etti. Hakkımda karar verileceğini bildiğim için kendimi kötü hissettim. Schmidt, yanıma gelerek bana durumu açıkladı. Diğer futbolcular, uçağa bindi. Ben ise tek başıma taksi ile geri döndüm." dedi.



Verilen kararın kendisini üzdüğünü ifade eden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bu durumu ilk anda kabul edemedim. Cezayı hala çok ağır buluyorum. Hatayı yaptığımda reşit değildim. Bayer Leverkusen bu nedenle sıkıntı yaşıyor." şeklinde konuştu.



"Büyük bir hata yaptığını babam da biliyor"



Trabzonspor ile sözleşmeyi imzalayan babası hakkında da görüşlerini aktaran Hakan Çalhanoğlu, "İlk başta çok zordu. Zamanla benim için en iyisini istediğini anladım. Babam, '100 bin avro oğlumun geleceği için önemli' diye düşündü. İkimiz de hazır değildik. Büyük bir hata yaptığını babam da biliyor. Yaşadıklarımdan ders çıkardım ve sözleşmelerimi daha dikkatli okuyorum." ifadelerini kullandı.



Futbol oynayamaması nedeniyle ailesi ve arkadaşlarına daha fazla vakit ayırabildiğini anlatan milli futbolcu, "Bu iyi bir şey, ancak diğer taraftan da maçları, taraftarların tezahüratlarını ve statlardaki atmosferi özledim." şeklinde görüş belirtti.



Bayer Leverkusen'in Türk teknik direktörü Tayfun Korkut'un kendisine destek verdiğini ifade eden Hakan, "Onun, iyi bir kişiliği var. Beni Hoffenheim'a transfer etmeye çalışmıştı. Uzun bir zamandan bu yana görüşüyoruz." açıklamasında bulundu.



"Schmidt ile bir kez daha çalışabilmeyi ümit ediyorum"



Leverkusen ekibinin eski teknik direktörü Schmidt ile çok özel bir ilişkisinin olduğunu belirten milli oyuncu, "Schmidt, şu ana kadar çalıştığım en iyi teknik direktör. Birlikte Bayer Leverkusen'e geldik. Ona çok şey borçluyum. Ceza aldıktan sonra benimle çok konuştu. Görevine son verilmesi ağır bir karardı. Takımdan ayrıldığından beri onunla sık sık telefonda görüşüyoruz. Gelecekte, Schmidt ile bir kez daha çalışabilmeyi ümit ediyorum." diye konuştu.



Sezon sonunda Bayer Leverkusen'den ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin soruyu da cevaplayan Hakan Çalhanoğlu, "Bilmiyorum. Şu an başka kulüplerin ilgisi var. Ancak somut bir teklif yok. Bayer Leverkusen bana güvenirse, burada kalmayı da düşünebilirim." değerlendirmesinde bulundu.