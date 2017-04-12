Cezasının bitmesine 2 yıl kala hapisten kaçtı ama polisten kaçamadı

Adana'da "Beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezası alan, 13 yıl yattıktan sonra cezaevinden kaçan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı

Yakalanan hükümlünün çeşitli suçlardan 16 ayrı sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı



ADANA - Adana'da "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezası alıp 13 yıl yattıktan sonra cezaevinden kaçan hükümlü polisten kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ulu Cami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Araştırma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısları yakalamak için başlattığı çalışma kapsamında "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezası alıp 13 yıl yattıktan sonra cezaevinden kaçan hükümlü Saip K.'nın Ulu Cami Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Polis, hükümlüyü takibe aldıktan sonra kaldırımda yürürken yanına yaklaşarak yakaladı. Ne olduğunu anlamayan hükümlü, polis tarafından araca bindirilerek sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Saip K.'nın cezasının bitmesine 2 yıl kala açık cezaevine çıktığı ve firar ettiği öğrenildi. Saip K. emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine, daha sonrada adliyeye götürüldü. Hükümlü, adliyeden cezaevine gönderildi.

"Suç makinesi çıktı"

Polis yaptığı çalışmada hükümlünün suç makinesi olduğunu da belirledi. Hükümlünün 9 iş yeri ve evden hırsızlık, 2 adam öldürmeye teşebbüs, 2 iş yeri ve otomobil kurşunlama, 1 ruhsatsız tabanca bulundurma, askerden kaçma, sahte kimlik kullanmak, 2 gasp ve polise mukavemetten suç kaydı olduğu öğrenildi.

(FKE-