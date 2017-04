Cezanın Şekli ve Zamanlaması Tartışmaya Açıktır"

Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş, Olympique Lyon ile yarın oynayacakları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesi UEFA tarafından verilen cezayı eleştirdi.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Cezanın zamanlaması ve şekli tartışmaya açıktır. UEFA, Lyon tarafında ağır basmış ve belki 1 gol atmıştır. Fakat, biz bu golü de çıkarmak için gayret göstereceğiz. Bir bahçede çiçekleri kurtarmak için ayrık otlarını temizlerken çiçekleri yok etmek bahçeyi de yok etmektir. Sapla samanı ayırmak lazım. Futbola bir ceza verilmiştir. Taraftarı maça almayabilirsiniz, para cezası verebilirsiniz. Saha içinde bizimle ilgisi olmayan olaylar yaşandı. Yarın başka takım taraftarlarından araya karışacak 10 kişi bile olayları büyütebilir." diye konuştu.



Olympique Lyon taraftarlarının İstanbul'a gelmemesini bir hazırlık olarak değerlendirebileceklerini belirten Güneş, "Taraftarların buraya gelmemesi bir hazırlıktır. Gelseydi ne olacaktı? Demek ki karar daha önceden bilinen bir karar olabilir. İlk maçta Beşiktaş taraftarlarını oraya biz almadık, kendileri aldı. Hem parasını alıyorsun hem de onların cezasını biz çekiyoruz. Sorumlu ev sahibidir. Biz yarınki maçın cezasını aldık. Ev sahibi olmadığımız maçta cezalandırıldık." ifadelerini kullandı.



Fransız kulübün başkanı Jean-Michel Aulas'ın Vodafone Arena'da yaptığı açıklamayı da yorumlayan deneyimli teknik adam, "Lyon başkanı 'İki takım için de karar doğru' demiş. Çok akıllı adam ama biz de saf değiliz. İki takım için de karar doğru ama biz üçüncü takımız. UEFA karar almıştır, bir takım o, ikinci takım da Lyon'dur. İkisi aynı kararı aldığı için biz üçüncü takımız." açıklamasını yaptı.



"Bu kararda kaybeden Beşiktaş ile futboldur"



İlk maçta yaşanan saha olaylarında iyi niyetli davrandıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, konuşmasına şöyle devam etti:



"Oğuzhan'a atılan yabancı maddelerde oyuncum dönüp tribüne bile bakmadı. Oyuncumuz maddeler atılırken yere yatsa maç tatil olurdu. İstesek bunu yapardık ama gayretimiz futbol oynamak. Niyetimiz asla gayrimeşru yollardan maç kazanmak değildir. Yarın göreceksiniz her faulde, her harekette oyuncular kendilerini atacaklar. Ceza için bir gün daha bekle. Orada yaşanan olaylarda zararını ben çektim, burada olay yok yine cezasını ben çekiyorum. Benim seyircime baskı kurup cezayı zaten veriyorsun. Bu kararda kazanan Lyon takımıdır, kaybeden de Beşiktaş ile futboldur. Bizi boynumuzdan assalar bile kaybetsek de teslim olmayacağız. Futbol ayakla oynanan bir oyundur. Biz bunu yapacağız. Roma-Lyon maçını dün Real Madrid-Bayern Münih maçının hakemi Viktor Kassai yönetmişti. Orada Lyonluların neler yaptıklarını gördük."



"Ceza verilme hissi içinde maça psikolojik baskı yapıldı"



Cezanın açıklanma zamanını "manidar" olarak değerlendiren Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Futbol endüstriyel bir hal almıştır. Yanlış yapanlar olabilir. Yanlış yapanların önünü kesmek yöneticilerin görevidir. Bugün ceza verilmedi. Ceza verilme hissi içinde maça psikolojik baskı yapıldı. Bunun nasıl yapıldığıyla ilgili şüphelerimi sizinle paylaşmak istemiyorum. Görünen köy kılavuz istemez. İki takımı da aynı kefeye koyuyorsanız buradaki adaletsizliği herkes görür."



Yabancı bir gazetecinin hafta sonu Bastia deplasmanında Olympique Lyon takımına yapılan saldırıların Fransız ekibini baskı altına alıp almadığı ile ilgili sorusu üzerine Güneş, "Lyon'un baskıdan etkilenmediğini, kazançlı çıktığını düşünüyorum. Fransa'daki maçta Lyon başkanı ve yönetimi yaptıklarıyla o ortamı hazırladılar. Para kazanmak için bilet satacaksın, olayların önünü açacaksın, satma. Lyon yarın taraftar getirmiyor ve ceza almayacak. Biz de taraftar almayalım. Hatta dünyadaki bütün maçlar seyircisiz oynansın. Hiç olay olmasın kimse ceza almasın." şeklinde konuştu.



Beşiktaş'ın aldığı 2 yıllık cezanın bir baskı unsuru olduğunun altını çizen Şenol Güneş, "Cezanın bir de yansıması var. Demoklesin kılıcı gibi, geleceğe dair ama hayali. Yarınki maçı etkiler. Yarın 100 Fransız bizim tribüne girse ve sahaya bir şey atsa biz ceza alacağız. Olay çıkaran ceza almalıdır ama yanlış yapana ceza verilmelidir. Doğru yapana ve çoğunluğa ceza verirseniz azınlık hakim olur. Taraftarı yok etmeden bunu yapmak gerekiyor. Lyon'la aynı cezayı aldığımızı ve bunun maçtan önce açıkladığını gördüğüm anda samimi olduğuna inanmadım." değerlendirmesinde bulundu.



Yarın oynanacak karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının provokasyona gelmemesini isteyen Güneş, "Bugüne kadar nasıl destek oldularsa öyle olsunlar. Sahamızda hiçbir şey olmadı bugüne kadar. Sevgi, saygı içinde dostluğa, barışa katkı sağlamamız gerekiyor. Irk, dil, din ayrımı olmamalı, buna izin verilmemeli." dedi.



"Çeyrek finale futbol oynayarak geldik"



Olympique Lyon ile zor bir maç oynayacaklarına değinen Güneş, şunları aktardı:



"İki iyi takımın maçı olacak. Futbolun iki yönünü de iyi oynamak zorundayız. Hem hücumda hem savunmada etkili oynamamız gerekiyor. Çeyrek finale futbol oynayarak geldik ve yarın da iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Bırakalım sahadaki futbolcular hünerlerini göstersin. Fair play çerçevesinde bir maç olsun. Futbolcuların yeteneklerine ve karakterlerine güveniyorum. Sonuç ne olursa olsun daha önce olduğu gibi yarın da onlarla gurur duyacağım. Tabii ki maç bittiğinde emeklerinin karşılığını almalarını istiyorum. Sonuçla da mutlu olmak istiyoruz. Kazanırsak çok seviniriz, kaybedersek üzülürüz. Sevinmek için olağanüstü gayret gerekiyor. Taraftarlarımızın daha önce yaptığı gibi maçtan hiç kopmadan destek vermelerini bekliyoruz. Bu zamana kadar stadımızdaki her maçta olduğu gibi, enerjilerini atmadan, rakip oyuncuların provokasyonuna gelmeden hareket etmelerini istiyorum. Provokasyonlara gelmeden, sinirlenmeden sakin kalacağız."



Adriano ve Quaresma'nın durumuna son antrenmanın ardından karar vereceğini kaydeden Güneş, "Aboubakar ve Marcelo cezalı. Ömer de sakat olduğu için kadroda olmayacak. Diğerlerinin durumuna antrenmandan sonra karar vereceğim. Her oyuncumuz önemli. Kimin oynadığı değil oynayanın nasıl katkı verdiği önemli. Yarın görev alacak arkadaşlar en iyisini yapacaktır. Şartlar ne olursa olsun soğukkanlı bir şekilde sahaya çıkacağız. Kaybetsek de kazansak da alnımız ak şekilde çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Caner Erkin'in kadroya girme ihtimalinin olduğunu dile getiren siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Caner uzun bir sakatlıktan geliyor. Yüksek tempodaki maçta ne vereceği soru işareti. Oynayabilir de oynamayabilir de. Kadroya girme şansı yüksek ama defansif anlamda sıkıntı var. Keşke bizim düşündüğümüz Caner'in gücünde olsa da bunları konuşmasak. Maçı kazanmak için ne oyuncuyu ne de futbolu kaybetmek istiyoruz. Hedefimizde şampiyonluk var. Turu geçemeyebiliriz ama futbol oynamaya devam ederiz. Bir maç için alacağınız riskler olabildiğince içinize sinmeli." şeklinde görüş belirtti.



Tosic: "Tarihi bir sonuç almak istiyoruz"



Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic ise karşılaşma ile ilgili yaptığı değerlendirmede, şöyle konuştu:



"Yarın bizim için, taraftarlar için, kulüp ve Türkiye için tarihi öneme sahip bir maça çıkacağız. İlk maçta yaptığımız hataları analiz ettik. Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Güçlü bir rakibimiz var ama iç sahada 40 bin taraftarımız arkamızda olacak. Tarihi bir sonuç almak istiyoruz. Marcelo bizim için çok önemli bir futbolcu ama kadromuz 11 kişiden oluşmuyor. 25 kişilik geniş bir kadromuz var. Sahaya çıkan herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Lyon'un hücum oyuncuları çok hızlı ama onları nasıl durduracağımızı biliyoruz."



Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı



Beşiktaş, Olympique Lyon ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.



Kulüp başkanı Fikret Orman'ın da izlediği antrenmana yarın oynayıp oynamayacağı merak edilen Adriano'nun yanı sıra Quaresma da katıldı. Sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Rhodolfo ise çalışmada yer almadı.



Beşiktaş basına açık bölümde koşu ve pas çalışmaları yaptı.