Cezalı Takımlarını Dışardaki Dev Ekrandan Izlediler

Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Bursaspor Durmazlar'ın taraftarları, seyircisiz maç oynama cezası alan takımlarını spor salonu dışına kurulan dev ekranda izledi.



Bursaspor Durmazlar Basketbol takımının seyircisiz oynama cezası nedeniyle Afyon Belediyespor ile oynanan play-off çeyrek final ilk maçı için eski Atatürk Stadyumunun bulunduğu alana dev ekran kuruldu.



Çok sayıda taraftar müsabaka öncesi ekranın bulunduğu meydanda toplandı.



Meşaleler yakıp, marşlar söyleyen taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek verdi.



Taraftarlar Bursaspor Durmazlar'ın Afyon Belediyespor'u 76-61 yendiği maç sonunda büyük sevinç yaşadı.