Cezaevlerinde Açlık Grevleriyle İlgili Bildiriye 300 İmza

İZMİR'de İnsan Hakları İçin Sağlıkçılar Grubu'nun çağrısı üzerine, aralarında doktor, avukat, akademisyen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 300 kişi, cezaevlerinde açlık grevine neden olduğu ileri sürülen koşulların ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanan bildiriyi imzaladı. Grup adına konuşan Dr. Türkcan Baykal, "Cezaevlerinde 64 gündür açlık grevi yapanların klinik tabloları giderek ağırlaşıyor. Biz ölümü değil, yaşamı konuşmak ve korumak istiyoruz" dedi.



İzmir'de, Eğitim Sen 1 Nolu Şube'de yapılan basın açıklamasına, İnsan Hakları İçin Sağlıkçılar Grubu'nun çağrısı üzerine aralarında doktor, avukat, akademisyen, bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Grup adına basın açıklamasını Dr. Türkcan Baykal yaptı. Cezaevlerindeki koşullara tepki amacıyla başlatılan açlık grevlerinin 64'üncü gününde olduğunu hatırlatıp, 300 kişi tarafından imzalanan bildiriyi okuyan Dr. Baykal, "Ülkemizin koşulsuz ve önyargısız olarak insanı merkeze alan bir değerler bütününe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu günleri yaşıyoruz. Gelinen bu derin sessizlik ortamında, cezaevlerinde 64 gündür açlık grevi yapanların klinik tablolarının giderek ağırlaşmasına izleyici olmaya mahkum olmadığımızı düşünüyoruz. Ölümlere, kalıcı sakatlıklara tanıklık yapmak istemiyoruz. Başta hükümet ve ilgili bakanlıkların esas çabayı göstermesi gerekenler olduğunu belirterek, tüm kurumları, kuruluşları açlık grevindeki tutuklu ve hükümlüleri çözüm için çaba harcamaya çağırmak istiyoruz" diye konuştu.



Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Funda Obuz da, "Doktorlar olarak, bizler açlık grevlerindekilerin siyasi düşüncelerine bakamayız. Önemli olan açlık grevlerine neden olan koşulların bir an önce ortadan kaldırılması" dedi.



- İzmir