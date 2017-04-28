Cezaevine Konvoyla Gitti

Cengiz Şıklaroğlu esrarengiz ve sıradışı kişiliğiyle çok tartışılan bir isim... Rusya'da Çeçenistan cumhurbaşkanına suikast iddiasıyla suçlanan Türkiye'de ise silah kaçaklıçığı iddiasıyla yargılanıp mahkum olan Cengiz Şıklaroğlu'yla hakkındaki mahkumiyet kararı onanınca cezaevine konvoy eşliğinde kendi gitti. ...