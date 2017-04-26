Cezaevine görüşe gelen vatandaşlara hırsız şoku

Adana'da cezaevindeki yakınlarını görmeye gelen 3 vatandaşın aracından 7 cep telefonu, 4 bin 500 lira para ve kişisel belgeleri çalındı

Görüşten çıktıktan sonra otomobiline binmeye gelen Ahmet Tek, otomobilinin camının kırık olduğunu görünce ne olduğunu anlamaya çalışırken anne ve babasının çantasının çalındığını görünce şok oldu



ADANA - Adana'da cezaevindeki yakınlarını görmeye gelen 3 kişinin aracından 7 cep telefonu, 4 bin 500 lira para ve kişisel belgeleri çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Hamit Şimşek, Latif Özgen ve Ahmet Tek bugün sabah saatlerinde Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan yakınlarını görmeye geldi. 3 vatandaş otomobillerini cezaevinin otoparkına park etti. Cezaevine eşya alınmadığı için vatandaşlar cep telefonlarını, cüzdanlarını ve çantalarını da araçlarına bıraktı. Herhangi bir hırsızlık olayı olduğunda da çalınmaması için bazı vatandaşlar eşyalarını otomobillerin bagajına koydu.

Hamit Şimşek yakınıyla görüşüp çıktıktan sonra otomobilinin arka sol camının kırık olduğunu gördü. Kırık camdan içeri baktığında bagaja koyduğu ve içinde 2 cep telefonu bin lira parasının bulunduğu cüzdanının olmadığını fark etti. Şimşek hemen polise haber verdi. Şimşek'ten sonra ise Latif Özgen görüşten çıktığında otomobilinin kapısının açık olduğunu gördü. Otomobili kontrol ettiğinde ise 2 cep telefonu ve içinde 2 bin 500 lira para bulunan cüzdanının çalındığını anladı.

Bir süre sonra otoparka gelen Ahmet Tek de otomobilinin camının kırık olduğunu gördü. Ceketinin cebine koyduğu cüzdanı yerinde duran Tek, annesi, babası ve kız kardeşinin içinde 3 cep telefonu ve bin lira para ile babasının saatinin bulunduğu çantalar ile cüzdanlarının olmadığını fark etti.

Vatandaşlar hırsızlık olmasına tepki göstererek, "Eşyalarımızı içeri almıyorlar otomobile koyuyoruz burada da hırsızlık oluyor. Otoparkın girişine de araçlarda bulunan eşyaların çalınmasından sorumlu değiliz diye yazmışlar bu ne biçim iş" dediler.

Polis olay yerine gelip inceleme yaparak hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.